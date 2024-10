O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,58 dólares abaixo dos 79,04 com que encerrou as transações na sexta-feira.

O Brent perdeu terreno e começou a afastar-se do limiar simbólico dos 80 dólares depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ter revisto hoje em baixa, pela terceira vez, a sua previsão de crescimento da procura mundial de petróleo para este ano e 2025, devido aos problemas da economia chinesa.

As notícias negativas procedentes da China, o maior importador de petróleo do mundo, continuam a mostrar uma economia em arrefecimento, apesar dos "estímulos" anunciados pelo governo.

As preocupações dos investidores com esta dinâmica negativa predominaram sobre as relacionadas com uma possível resposta israelita ao ataque iraniano de 01 de outubro, que pode conduzir à perturbação do fornecimento de petróleo oriundo do Médio Oriente.

