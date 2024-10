O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 3,75 dólares abaixo dos 80,93 com que encerrou as transações na segunda-feira, depois de cinco sessões consecutivas em alta.

A queda do Brent, depois de ter passado o limiar dos 80 dólares pela primeira vez desde agosto, ocorreu depois de os militares israelitas terem feito novas incursões no sul do Líbano, em vez de atacarem as infraestruturas petrolíferas iranianas.

Desde que o Irão lançou um ataque com m+iceis contra Israel, em 01 de outubro, e depois de este ter prometido uma retaliação, o preço do petróleo subiu oito por cento e registou a maior valorização semanal desde janeiro de 2023.

