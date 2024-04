Com efeito, a cotação do Brent no International Exchange Futures, para entrega em junho, conheceu uma subida suave de 0,21%.

Em todo o caso, o valor com que fecha a semana - 87,29 dólares -- está afastado do limiar dos 90 dólares, que tinha superado na semana passada.

Com efeito, a cotação de fecho da sessão de hoje regressa ao nível de quarta-feira, ao recuperar os 18 cêntimos que tinha perdido na quinta-feira.

Mas o dia de hoje foi o primeiro desta semana em que o Brent acaba a valorizar.

Desde a abertura do mercado que o crude de referência para a Europa evoluiu claramente em alta, mas rapidamente inverteu a trajetória, sob influência da informação macroeconómica recente, mais do que de eventuais receios com o agravar da situação no Médio Oriente.

RN // RBF

Lusa/fim