Cotação do barril de Brent cai 8,24% e fica ao nível de 2002 O receio persistente de uma queda da procura e da continuação da guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita provocou nova descida acentuada da cotação do barril de Brent, para entrega em maio, no mercado de futuros de Londres. economia Lusa economia/cotacao-do-barril-de-brent-cai-8-24-e-fica-ao_5e82479ffed2021973b37a8a





A queda hoje verificada no International Exchange Futures da cotação do crude do mar do Norte, em 8,24% para 22,82 dólares, colocou-a ao nível de 2002.

O preço do hoje é um recuo de 2,05 dólares em relação aos 24,87 com que o Brent encerrou as transações na sexta-feira.

