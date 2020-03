Cotação do barril de Brent cai 24,13% para 34,36 dólares O preço do barril de petróleo Brent no mercado de futuros de Londres para entrega em maio desceu hoje 24,13%, para os 34,36 dólares. economia Lusa economia/cotacao-do-barril-de-brent-cai-24-13-para-34-_5e66a89195e8c81945102a62





A fortíssima quebra na cotação é atribuída à guerra de preços desencadeada pela Arábia Saudita, que agravou o receio dos efeitos da epidemia do novo coronavírus sobre a procura do produto.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 10,93 dólares abaixo dos 45,29 com que fechou as transações na sexta-feira.

