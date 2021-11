O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão a cotar 3,33 dólares abaixo dos 84,72 com que fechou as transações na terça-feira.

Um novo aumento das reservas de petróleo dos EUA, o principal consumidor mundial, pesou sobre a cotação do Brent.

A subida das reservas norte-americanas em 3,3 milhões de barris surpreendeu os analistas, que têm antecipado uma forte alta da procura, considerando a recuperação económica pós-pandemia e a chegada do frio ao hemisfério norte.

RN//RBF

Lusa/fim