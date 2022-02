O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,69 dólares acima dos 93,26 com que fechou as transações na terça-feira.

O barril do crude europeu acabou em alta uma sessão dominada pela evolução da situação na Ucrânia.

"Inevitavelmente, os preços do petróleo e gás vão subir se houver uma invasão russa da Ucrânia, dado que a Federação Russa é um importante exportador destas matérias-primas", indicou Caroline Bain, analista da Capital Economics.

