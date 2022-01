O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,20 dólares dos 77,78 com que fechou as transações em 2021.

Os investidores permanecem suspensos da evolução da pandemia do novo coronavirus e da reunião que na terça-feira vão fazer os membros do OPEP+, que junta os da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como a Federação Russa, para analisarem a sua política de subida gradual da produção.

RN//RBF

Lusa/fim