O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures com uma subida de 0,31 dólares em relação ao dia anterior, quando tinha encerrado nos 113,25 dólares.

A sessão foi de subidas e descidas, com o preço do barril de petróleo Brent a chegar a atingir os 111 dólares.

Os investidores continuam atentos às tensões entre a oferta e a procura, marcadas pela guerra na Ucrânia e a situação da pandemia de covid-19 na China.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou hoje que não devem ser criadas "falsas expectativas" sobre a aprovação do sexto pacote de sanções contra Moscovo na cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), na próxima semana, que pretende incluir um embargo ao petróleo russo.

