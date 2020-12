O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 71 cêntimos acima dos 51,49 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent manteve a tendência para a alta que tem apresentado nos últimos dias, graças ao otimismo com as vacinas contra o novo coronavirus.

Os investidores estão a confiar que a imunização permita relaxar nos próximos meses as restrições decididas em resposta à pandemia, impulsione a atividade económica e com ela a procura de petróleo.

