O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 4,07 dólares acima dos 107,51 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent fechou uma semana volátil em alta, na qual a expectativa de um embargo ao petróleo russo conviveu com o receio entre os investidores de uma diminuição da procura, devido aos preços elevados e aos confinamentos na China.

Tudo somado, o Brent acaba esta semana a cotar 0,80% abaixo dos 112,48 dólares com que tinha acabado a semana anterior.

