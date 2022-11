O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 66 cêntimos abaixo dos 95,30 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A força do dólar bem como as subidas das taxas de juro por parte do banco central dos EUA e outros Estados contribuíram para a descida hoje verificada, segundo os analistas.

Com o mesmo sentido estiveram as dúvidas reinantes sobre a procura de petróleo pela China.

