O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,71 dólares abaixo dos 86,66 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do barril voltou a baixar dada a expectativa de novas subidas das taxas de juro por diversos bancos centrais e os sinais de solidez apresentados pelas exportações russas, segundo os analistas.

Estes fatores contrariaram o efeito das tensões no Médio Oriente e o avanço da economia chinesa, depois do débil último trimestre de 2022.

RN // RBF

Lusa/fim