O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 12 cêntimos acima dos 84,94 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent estabilizou depois de valorizar mais de seis por cento na segunda-feira, em reação ao anúncio de um corte de produção pelos principais produtores.

A incerteza sobre a evolução da economia internacional e o seu efeito sobre a procura de petróleo travou, por enquanto, novas subidas do barril, apontaram especialistas.

RN // CC

Lusa/fim