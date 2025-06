Pelo menos sete mortos em colapso de ponte sobre comboio no sudoeste da Rússia

Moscovo, 01 jun 2025 (Lusa) - Pelo menos sete pessoas morreram na sequência do desabamento de uma ponte sobre uma linha férrea no sudoeste da Rússia, que provocou o descarrilamento de um comboio perto da fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades russas.