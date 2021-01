O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 42 cêntimos abaixo dos 55,12 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O receio de as restrições decididas em vários países em resposta à pandemia do novo coronavirus provocarem a descida da procura voltou a influenciar a negociação dos futuros do petróleo.

Indicadores de conjuntura da economia da China piores do que previsto, bem como o aumento de contágios no país asiático, também puxaram para baixo a cotação do Brent.

