Costa destaca perante Merkel "momento muito importante" para "reafirmar força da União Europeia" O primeiro-ministro António Costa sublinhou esta tarde, em Berlim, que no momento atual, "seja pela pandemia do coronavírus" ou pelos "desafios globais" que se colocam às economias, é importante reafirmar a força da União Europeia. economia Lusa economia/costa-destaca-perante-merkel-momento-muito_5e6935be9d64b9194ad09b47





António Costa deslocou-se hoje a Berlim onde janta pelas 18:30 (mais uma hora em Berlim) com a chefe do governo alemão, Angela Merkel. Para além das relações bilaterais, os dois chefes de estado vão discutir as principais questões políticas europeias e internacionais.

Numa conferência de imprensa conjunta antes do jantar, António Costa frisou que este é um "momento muito importante" para os dois países, "mas também para a Europa".

"Um momento onde, mais uma vez, seja pela pandemia do coronavírus, seja pela crise migratória, seja pelos desafios globais que se colocam às nossas economias, mais do que nunca, é importante reafirmar a força da União Europeia", salientou.

"É fundamental que os diferentes estados membros procurem trabalhar em conjunto, de forma a podermos concretizar aquilo que é uma agenda muito ambiciosa, aprovada pelo Conselho, o programa de uma nova Comissão, liderada por Ursula von der Leyen, e temos de criar condições para que possa concretizar bem o seu mandato", concretizou o primeiro-ministro português.

A conferência de imprensa conjunta decorreu poucos minutos depois da Organização Mundial de Saúde ter declarado pandemia devido ao novo surto de coronavírus.

Na breve declaração conjunta, a chanceler alemã salientou ainda a importância de Portugal e Alemanha se "articularem" para "melhor preparar" a presidência conjunta da União Europeia que começa em julho.

Temas como as perspetivas financeiras e a preparação do Conselho Europeu, em que serão abordados temas como a digitalização, foram alguns dos tópicos destacados por Angela Merkel a abordar durante o encontro o António Costa a decorrer na Chancelaria Federal.

JYD // ACL

Lusa/Fim