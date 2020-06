António Costa falava na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, distrito de Lisboa, no final de uma sessão dedicada ao lançamento do programa nacional de remoção do amianto nos estabelecimentos de ensino, medida que faz parte do Programa de Estabilização Económica e Social do Governo.

Com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, perto de si, António Costa, numa breve intervenção, referiu-se ao desafio da preparação da próxima época de exames e defendeu a tese de que aquilo que se aprendeu neste ano letivo "vai ser precioso para o próximo".

"Sabemos que a época de exames decorre entre 01 e 07 de setembro e que, a partir daí, temos de retomar a atividade escolar. E o primeiro objetivo que temos de ter no início do próximo ano letivo é recuperar os défices de aprendizagem deste ano", sustentou o primeiro-ministro, tendo a escutá-lo também a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado, e o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins.

