Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que aprovou um conjunto de medidas integradas na segunda fase do processo de retoma de atividades económicas e sociais condicionadas ou suspensas por pandemia de covid-19.

Na apresentação do plano de medidas do Governo, António Costa disse compreender que "a limitação da lotação a 50% dos restaurantes é fortemente restritiva da atividade", sobretudo no que respeita à questão da sua rentabilidade.

"Por isso, o desejo é que ao longo destes 15 dias se criem as condições para que no início de junho possamos dar um passo em frente, retirando esta restrição à lotação e mantendo simplesmente condicionantes que têm a ver com afastamento físico ou com a existência de barreiras físicas amigáveis", declarou o primeiro-ministro.

PMF // JPS

Lusa/fim