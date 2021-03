"O resultado financeiro foi muito afetado pela redução das receitas", resultado do "baixo volume de transporte e manuseio de carvão e de carga geral, no Corredor de Nacala", norte do país, justificou a empresa.

O corredor ferroviário com cerca de mil quilómetros liga as minas da brasileira Vale em Moatize, província de Tete, ao porto de Nacala, sendo o carvão um dos principais produtos de exportação na balança comercial moçambicana.

O relatório do quatro trimestre de 2020 da Nacala Logistics indica que o transporte de carga geral caiu em cerca de 40%, enquanto que o transporte e embarque de carvão registou um decréscimo de cerca de 20% em relação ao ano anterior.

Fábio Iwanaga, administrador financeiro do corredor, referiu no comunicado que "o desempenho dos negócios de logística de carvão e carga geral foram afetados pela retração da procura, causada pela pandemia".

"Para 2021, espera-se uma recuperação gradual do setor, em linha com a retoma da economia mundial", concluiu.

