Coreia do Sul acorda investimentos de 5 mil milhões de dólares em Angola A Coreia do Sul vai investir um total de 5 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros) em projetos energéticos e de agricultura, sendo 2 mil milhões canalizados para a construção de uma central energética na província de Benguela. economia Lusa economia/coreia-do-sul-acorda-investimentos-de-5-mil_5e3d8c3e91833112879b63a3





Estes investimentos no total de cerca de 4,5 mil milhões de euros, dos quais 1,8 mil milhões de euros serão canalizados para a central energética, fazem parte de um memorando assinado na quinta-feira entre a Associação de Desenvolvimento Económico África-Coreia (ADEAC) e a Agência Nacional para o Investimento e Promoção do Comércio Externo de Angola, noticia hoje a agência de informação chinesa Xinhua.

O secretário-geral da ADEAC, Chung-Siwod, disse que a energia e a agricultura, para além de pequenas e médias empresas angolanas, são os setores preferenciais para os investimentos deste país asiático.

"A ADEAC está representada em 39 países africanos e estamos particularmente interessados em trabalhar com as autoridades angolanas, já que o país está localizado numa região estratégica de África, com uma economia promissora", disse o responsável, citado pela Xinhua.

MBA // PJA

Lusa/Fim