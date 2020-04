As escolas vão ser edificadas nos distritos de Nicoadala, Namacurra, Mocuba e Lugela na província da Zambézia, segundo informação da JICA.

Está em curso a harmonização de trabalhos entre as divisões de Obras Públicas e Recursos Hídricos e da empresa Eletricidade de Moçambique para que o concurso público para as obras seja lançado em setembro.

As quatro novas escolas deverão servir 2.400 alunos e vão ser construídas nos mesmos locais onde funcionam as atuais, de construção precária ou mista.

Além de salas de aula, a iniciativa prevê a instalação de pavilhões desportivos, com balneários.

A província da Zambézia conta atualmente com 3.653 escolas, das quais a maioria de ensino primário, sendo 81 de nível secundário.

A população de Moçambique deverá chegar este ano aos 30 milhões de habitantes e cerca de metade tem até 19 anos, de acordo com as projeções demográficas do Instituto Nacional de Estatística (INE), baseadas no censo de 2017.

