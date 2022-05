Em fevereiro do ano passado, o Governo central brasileiro havia contabilizado défice de 11,8 mil milhões de reais (2,2 mil milhões de euros).

O excedente primário acontece quando as receitas com impostos superam as despesas, desconsiderando os juros da dívida pública.

Embora incluam resultados de estatais, o excedente não leva em conta os resultados da Petrobras, Eletrobras e bancos públicos como Banco do Brasil (BB) e Caixa Económica Federal.

O governo central brasileiro registou défice de 19,2 mil milhões de reais (3,6 mil milhões de euros), enquanto os governos regionais e as empresas estatais registaram, na ordem, excedentes de 20,2 mil milhões de reais (3,8 mil milhões de euros) e 2,5 mil milhões de reais (472 milhões de euros) no mês.

Nos 12 meses encerrados em fevereiro, o excedente primário do setor público consolidado no país sul-americano totalizou 123,4 mil milhões de reais (23,3 mil milhões de euros), montante equivalente a 1,40% do Produto Interno Bruto (PIB).

Nos dois primeiros meses de 2022, o governo central brasileiro registou excedente de 105,3 mil milhões de reais (19,9 mil milhões de euros).

