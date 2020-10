"A Sacyr assinou um contrato de compra e venda com o grupo angolano Griner para a venda de três filiais: Sacyr Somague Angola, Sacyr Somague Moçambique e CVC Sacyr Somague em Cabo Verde", lê-se num comunicado enviado hoje à Lusa.

"Esta operação enquadra-se na estratégia da Sacyr de reduzir o risco de construção em mercados não estratégicos e colocar o foco da sua atividade no negócio de concessões nos seus mercados de referência", que representa "cerca de 80% do EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] do grupo", acrescenta-se no texto.