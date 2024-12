A empresa espanhola disse hoje, em comunicado, que este parque eólico será "o maior" em Portugal, representa um investimento total de 350 milhões de euros e é o "primeiro a combinar energia eólica e hídrica".

"Demos um importante passo para iniciar a construção do maior parque eólico e o primeiro projeto de hibridização a combinar energia eólica e hídrica em Portugal. Este projeto é mais uma evidência da aposta da Iberdrola na promoção da transição energética em Portugal, onde conta já com um investimento em energias renováveis de mais de dois mil milhões de euros ao longo dos últimos 20 anos", afirmou, citada no comunicado, a diretora-geral da Iberdrola Renováveis Portugal, Alejandra Reyna.

A responsável acrescentou que a aposta na eletrificação, através das energias renováveis, e o foco na inovação mostram o compromisso da Iberdrola "com a construção de um futuro sustentável, fiável e acessível".

O projeto é formado pelos parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul -- que constituem um único projeto denominado Complexo Eólico do Tâmega - e inclui a construção de 38 aerogeradores "de última geração", com uma capacidade unitária de 7,2 megawatts (MW) e uma altura de cubo de 114 metros.

O complexo irá abranger área dos concelhos de Ribeira de Pena, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, e Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

Em março de 2023, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao complexo eólico e, em resposta à DIA, a Iberdrola reformulou o projeto e diminuiu o número de aerogeradores de 60 para 38.

O parque terá uma potência instalada de 274 MW e uma capacidade de produção de 601 gigawatts (GWh) por ano, o equivalente ao consumo de 128.000 casas e irá integrar-se no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), que inclui as centrais hidroelétricas de Daivões e do Alto Tâmega e a central de armazenamento por bombagem de Gouvães.

A empresa explicou que a combinação entre energia eólica e hídrica "pressupõe uma partilha do ponto de conexão e das linhas de evacuação de eletricidade, precisando apenas de uma ampliação da subestação, já prevista no desenho inicial do projeto do SET".

Segundo adiantou, a incorporação da energia eólica no SET permitirá "aumentar a contribuição de energia limpa, competitiva e com custos reduzidos para o sistema elétrico português, garantindo o fornecimento da quantidade máxima de energia verde, originalmente autorizada para cada projeto, durante o maior tempo possível".

Acrescentou que a "redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) é não só proveniente da produção de energia 100% verde, mas também da construção do projeto, que, por partilhar a sua localização com o SET, reduz significativamente o impacto ambiental por fazer uso das infraestruturas, estradas e instalações existentes".

A empresa prevê que, em pico de obra, o projeto poderá criar cerca de 700 empregos (nas áreas de engenharia civil, montagem de turbinas, subestações e linhas de transmissão) e permitirá fortalecer "a independência energética do país, representando um contributo significativo para alcançar as metas do Plano Nacional de Energia e Clima".

A Iberdrola disse ainda que implementará uma monitorização contínua de sistemas ecológicos durante a construção, incluindo avifauna, flora, habitats e arqueologia, com vista a mitigar possíveis impactos, identificar novas soluções minimizadoras e aprofundar no conhecimento da biodiversidade local.

