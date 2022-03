De acordo com o relatório do Índice de Produção na Construção Civil em 2021, consultado hoje pela Lusa, a produção naquele setor fechou o ano com 111,2 pontos, recuperando assim da quebra de 4,6% em 2020, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, nomeadamente as medidas de restrição para conter a transmissão da doença.

O indicador do INE refere igualmente que praticamente todos os materiais de construção civil registaram um aumento de produção ou de venda em 2021, face ao ano anterior.

O crescimento de 10% de 2020 (101,2 pontos) para 2021 (111,2) neste índice é também o aumento anual mais elevado em pelo menos seis anos, de acordo com o histórico do INE.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

O país registou em 2020 uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB. O Governo cabo-verdiano admite que a economia possa ter crescido 7,2% em 2021, impulsionada pela retoma da procura turística, e prevê 6% de crescimento em 2022.

PVJ // VM

Lusa/Fim