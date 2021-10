Em comunicado, o executivo do estado brasileiro do Ceará informou que o governador, Camilo Santana, e o presidente da Transhydrogen Alliance e Proton Ventures, Hans Vrijenhoef, assinaram o acordo no porto de Roterdão, com o objetivo de atingir uma produção anual de 500 mil toneladas de hidrogénio verde.

"Cada uma das empresas tem experiência numa determinada área (produção, logística, armazenamento e transporte) e, a partir de agora, vão começar as fases de estudo para a implantação do projeto", destacou Santana.

Vrijenhoef, por sua vez, sublinhou que "esta é uma fase muito importante na questão de colocar soluções de energia verde para o mundo inteiro".

Segundo o governo do Ceará, as empresas do consórcio atuarão no Complexo Portuário do Pecém, um dos principais do país sul-americano e que tem como acionista o de Roterdão, e está localizado no município de São Gonçalo de Amarante, região metropolitana de Fortaleza, a capital estadual.

O acordo foi o 11.º assinado entre o governo do Ceará e empresas de países como Portugal, França, Espanha, Austrália e Brasil para a produção de hidrogénio verde.

O hidrogénio verde ou renovável (H2V) é gerado a partir de eletricidade proveniente em 100% de energias renováveis através de um processo denominado "eletrólise da água", que consiste na separação do oxigénio e do hidrogénio e o seu uso destina-se principalmente à indústria agropecuária com fertilizantes.

Estudos internacionais sugerem que até 2050 o hidrogénio em todas as suas apresentações será responsável por 18% do consumo mundial de energia.

