A construção de um aterro e a ampliação do Aeroporto Internacional vão "alargar o espaço de desenvolvimento" da região e favorecer "a participação na construção da estratégia 'Uma Faixa, Uma Rota'", indicou, em comunicado.

O pedido tinha sido apresentado em 2017, com estudos em várias áreas, incluindo recursos hídricos e avaliação ambiental, e em agosto do ano passado, o Governo de Macau pediu a Pequim o uso das áreas marítimas para ampliação do aeroporto, acrescentou.

O Governo de Macau, liderado por Ho Iat Seng, disse esperar que "a recuperação e o crescimento do setor aeronáutico local possam ser articulados com o aperfeiçoamento das infraestruturas do Aeroporto e a abertura do mercado do transporte aéreo de Macau, contribuindo para a concretização de um desenvolvimento sustentável do setor local".

O Aeroporto Internacional de Macau foi inaugurado em 1995, ainda sob a administração portuguesa do território.

EJ // TDI

Lusa/Fim