O centro de investigação económica europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento caiu 93,6 pontos para -39,3 em março, tendo registado a maior queda deste indicador económico desde que começou a realizar o inquérito em dezembro de 1991.

No início da pandemia do novo coronavírus em março de 2020, o indicador caiu 58,2 pontos.

"As expectativas são agora tão baixas como no verão de 2019", acrescentou o ZEW.

A avaliação da situação atual também piorou em março em 13,3 pontos para -21,4 pontos em relação ao mês anterior.

Os especialistas contactados pelo ZEW esperam que o agravamento da situação económica se faça sentir já em março.

"Uma recessão está a tornar-se cada vez mais provável. A guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia estão a piorar significativamente as perspetivas económicas para a Alemanha", comentou Achim Wambach, presidente da ZEW, citado no comunicado.

O colapso das expectativas económicas é acompanhado por expectativas de inflação crescente, razão pela qual os peritos consultados pelo instituto ZEW esperam estagflação, ou seja, recessão ou estagnação económica com inflação elevada nos próximos meses, acrescenta Wambach.

O agravamento das perspetivas afeta todos os setores da economia, especialmente os setores intensivos em energia e o setor financeiro, disse o presidente do ZEW.

Os peritos também esperam que a inflação aumente acentuadamente na Alemanha nos próximos meses.

As expectativas dos peritos do mercado financeiro para a zona do euro pioraram em março em 87,3 pontos para -38,7 pontos em comparação com o mês anterior.

Além disso, a avaliação da situação atual na zona euro caiu 22,5 pontos para -21,9 pontos em março.

Os peritos esperam que a inflação aumente durante os próximos seis meses na zona euro.

MC // CSJ

Lusa/Fim