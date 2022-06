Conciliação na hotelaria e turismo encerrada devido a desentendimento sobre aumento salarial

A federação dos sindicatos da hotelaria e turismo e a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) terminaram hoje o processo de conciliação no Ministério do Trabalho sem qualquer acordo porque as propostas salariais apresentadas "são demasiado distantes".