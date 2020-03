Companhia angolana TAAG suspende voos para o Porto

A companhia aérea angolana TAAG vai suspender a partir de segunda-feira os voos com destino à cidade do Porto, devido ao aumento de contágio do novo coronavírus na região norte de Portugal, anunciou hoje a empresa.

