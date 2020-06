Em declarações à Lusa, o diretor-geral da Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), Luís Quinta, explicou que o estado de emergência "previa que fosse garantido um nível de prontidão das tripulações para missões de apoio nos transportes de urgência".

O estado de emergência em Cabo Verde, declarado pela primeira vez no país pelo Presidente da República, entrou em vigor em 29 de março para, entre outras medidas, suspender todas as ligações, marítimas e aéreas, entre as ilhas, tentando assim evitar a transmissão da doença. Apesar de ter sido progressivamente levantado nas diversas ilhas entre o final de abril e 29 de maio, as ligações aéreas interilhas só serão retomadas no final de junho, medida preventiva decidida pelo Governo cabo-verdiano.