Durante a sessão, os eurodeputados irão trocar "pontos de vista sobre a situação em Moçambique", segundo a agenda publicada hoje.

O formato da sessão, feita a pedido do eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, ainda está "em avaliação", segundo a delegação social-democrata no PE, mas servirá para avaliar a deterioração da situação em Moçambique.