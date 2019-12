Comboio retido na linha da Beira Alta devido a pedra na via - IP Um comboio ficou retido hoje na linha da Beira Alta, que liga Lisboa a Vilar Formoso ao quilómetro 155, entre Muxagata e Fornos de Algodres, devido a uma pedra de grandes dimensões que se encontra na Via. economia Lusa economia/comboio-retido-na-linha-da-beira-alta-devido-_5dff682029922c79774f2e3d





De acordo com fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP), o alerta foi dado pelas 10:53 e o comboio "vai recuar para a estação de Celorico da Beira".

A Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, continua com a circulação interrompida desde o final da tarde de sexta-feira.

A circulação ferroviária foi afetada pelas condições climatéricas adversas que se têm feito sentir nos últimos dias, principalmente na região norte e centro do país, onde vários incidentes têm sido sinalizados pela IP.

Os fortes efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos, um desaparecido, deixaram 144 pessoas desalojadas e 320 pessoas deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.200 ocorrências no continente português, na maioria inundações e quedas de árvore.

Só no sábado, registaram-se mais de 1.700 ocorrências.

O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

No balanço realizado às 20:00 de sábado, a Proteção Civil indicou que a situação mais complicada continuava a ser a registada no distrito de Coimbra, sublinhando que os rios Mondego e Tejo (na zona de Constância) se encontram em alerta vermelho.

O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 140 km/hora nas terras altas.

Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de hoje.

