A Guiné-Bissau tem desde julho passado um Código do Trabalho que veio substituir a Lei Geral do Trabalho que já vigorava desde 1986.

Nos últimos dias, o Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social da Guiné-Bissau tem estado a divulgar o Código do Trabalho, tendo reunido, em Bissau, num atelier, grandes empregadores, juristas, bancos entre outras entidades.

Para a diretora-geral do Trabalho, "embora não seja nunca" interesse do legislador despedir um trabalhador, com o Código do Trabalho "ficou mais claro" em que condição pode ocorrer a cessação de vínculo laboral.

"O legislador aí evidenciou em que situações em que (o empregador) o pode fazer e como colmatar situações de despedimentos ilícitos. Muitas das vezes víamos empresas que aproveitavam a mão-de-obra dos trabalhadores de uma forma temporária criando assim a precariedade para esses trabalhadores", afirmou Assucenia Donate, em declarações à Lusa.

A diretora-geral do Trabalho enaltece o facto de o novo Código vincar o fim de contratos sem termo.

"O legislador aqui definiu que critérios é que a empresa deve respeitar tanto na altura da contratação como na altura, eventualmente, da cessação do vínculo laboral, mas não há contratos sem termos, sem qualquer balizamento entre o interesse do empregador e o interesse do trabalhador", sublinhou Donate.

A responsável não tem dúvidas de que o Código do Trabalho irá, por outro lado, fomentar o investimento privado na Guiné-Bissau e ainda destacou o facto de o instrumento prever a contratação de estudantes, que, disse, não podem ser vistos como estagiários.

"Podemos ter aqueles contratos sob prova que é uma forma até para as próprias empresas que vêm investir poderem empregar esses jovens e como estão numa fase inicial tentarem se ajustar dentro do mercado do trabalho é pró investidor", observou Assucenia Donate.

