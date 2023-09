"Na comparação entre a oferta mais competitiva e a oferta do mercado regulado conclui-se que os consumidores com consumos anuais superiores podem, de uma forma geral, poupar mais no mercado liberalizado", lê-se no boletim de ofertas comerciais de eletricidade, divulgado hoje pela ERSE, reportado ao terceiro trimestre.

O consumidor tipo 1 (um) pode poupar 142 euros ao ano no contrato de eletricidade, enquanto um consumidor tipo 3 (três) pode poupar 1.004 euros por ano para o mesmo tipo de contrato.

O consumidor tipo um corresponde a casal sem filhos, um consumo anual de eletricidade de 1.900 quilowatts-hora (kWh), consumo em vazio de 40% e potência contratada de 3,45 kVA (kilovoltampere), enquanto o consumidor tipo três diz respeito a uma família com quatro filhos, um consumo anual de 10.900 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 13.8 kVA.

Considerando um contrato dual, a poupança face ao mercado regulado varia entre 39 euros por ano para um consumidor tipo um e 419 euros por ano para um consumidor tipo três.

"Em termos relativos, as poupanças anuais no mercado liberalizado podem representar entre 32% e 42% face à oferta de eletricidade no mercado regulado e entre 6% e 14% face à oferta dual com preços regulados", revelou.

A análise concluiu ainda que, nas ofertas da eletricidade, existem 16 comercializadores com ofertas inferiores à tarifa regulada, num total de 21, para os consumidores tipo um e dois (casal com dois filhos, com um consumo anual de 5.000 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 6,9 kVA).

No caso do consumidor tipo três verificam-se 17 comercializadores com ofertas mais competitivas do que na tarifa regulada.

Já nas ofertas duais, há um em oito comercializadores com ofertas mais competitivas do que a tarifa regulada para o consumidor tipo um e três, enquanto para o tipo dois somam-se dois comercializadores.

Para os três tipo de consumidor, no terceiro trimestre, a oferta de eletricidade e dual com menor fatura mensal é a da GoldEnergy.

No período em análise e nas ofertas de gás natural as poupanças no mercado liberalizado "são nulas", tendo em conta que não existe nenhuma oferta comercial mais competitiva do que a tarifa regulada para os três consumidores tipo.

Para os consumidores tipo um, dois e três, a oferta comercial de gás com menor fatura mensal é a da LuziGás, enquanto nas ofertas duais é a da GoldEnergy.

