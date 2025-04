A circulação voltará a ser interrompida no mesmo troço, entre os dias 02 e 05 de maio, no mesmo horário.

O Metropolitano de Lisboa, a CP -- Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal (IP) informaram, em comunicado, que "vão levar a cabo um conjunto de trabalhos tornando-se necessária a interdição da circulação de comboios da CP, na Linha de Cascais, entre o Cais do Sodré [concelho de Lisboa] e Algés [concelho de Oeiras]".

As interrupções na Linha de Cascais visam "a reposição do traçado original da linha entre Cais do Sodré e Algés", provisoriamente "alterado para tornar possível os trabalhos de construção do novo túnel" do metro, que ligará a futura estação de Santos da linha Circular à estação de metro do Cais do Sodré, já existente.

No comunicado, é referido que os trabalhos não afetarão a circulação do metropolitano e decorrerão de forma faseada e maioritariamente no período noturno e fins de semana, atendendo à necessidade de assegurar o serviço e minimizar os impactos das obras.

"Dada a tipologia do local, trata-se de uma zona da cidade com vários desafios de ordem técnica e de infraestruturas, incluindo ao nível do subsolo, que exigem uma intervenção com a maior segurança e rigor", explica-se na nota, acrescentando que, por isso, os trabalhos tornam-se incompatíveis com a circulação ferroviária operada pela CP.

Além dos serviços rodoviários de substituição disponibilizados pela CP, no âmbito das obras de modernização da Linha de Cascais, a cargo da IP, o Metropolitano, a CP, a Carris e outros operadores de transporte, em articulação com a Câmara de Lisboa, têm preparadas "algumas medidas para minimizar os constrangimentos" da suspensão do serviço da CP.

O serviço rodoviário de substituição prevê um circuito alternativo em autocarros, no trajeto Cais do Sodré/Algés e inverso, com partida da paragem dedicada à CP no Cais do Sodré, Praça Duque da Terceira, via 24 Julho/Avenida da Índia, com paragem em Santos, Alcântara-Mar e Belém, com chegada e partida em Algés no Largo da Estação (terminal rodoviário, junto à Av. Marginal).

As carreiras da Carris que poderão ser utilizadas, para circulação junto às estações da CP, são a 15E, 751, 714, 728, 727, 732, 201 (rede da madrugada), e de Algés/Belém para o centro da cidade a 723, 729, 750, 751, 727, 728.

Aos clientes da CP, com passe Navegante válido para o percurso Cais de Sodré/Algés, recomenda-se a utilização do elétrico 15E, com paragem da Carris no Cais do Sodré (lado terra), e no Jardim de Algés, na Praça 25 de Abril.

No comunicado, é ainda referido que, no serviço rodoviário de substituição, os tempos de trajeto podem variar em função das condições de trânsito, e que entre o Cais do Sodré e Algés não é garantida a ligação aos comboios de horário, exceto ao último comboio da noite, com partida de Algés às 02:05.

DD (LFS) // JLG

Lusa/Fim