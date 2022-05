O Web Summit Rio ocorrerá entre os dias 01 e 04 de maio de 2023 no centro de convenções Riocentro, foi hoje anunciado em conferência de imprensa digital que contou com intervenções de Paddy Cosgrave, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ), António Florêncio.

Paddy Cosgrave apontou que o Brasil "tem sido um gigante adormecido nos últimos anos", mas que houve "uma aceleração nos últimos tempos".

Sobre a duração, o fundador do certame tecnológico apontou para um "compromisso semelhante" ao realizado com Portugal, prevendo a realização do evento por três anos.

De acordo com Cosgrave, a cimeira no Rio de Janeiro será "um evento completamente novo" e não irá colocar em causa os eventos em Lisboa".

Cosgrave garantiu que a Web Summit está "comprometida com Lisboa pelo menos até 2028" e que Portugal "não precisa de se preocupar".

Portugal assinou em 2018 um contrato de 10 anos com a organização com um investimento anual de 11 milhões de euros.

Já no caso do Rio de Janeiro, o prefeito referiu que a cidade não investiu dinheiro de forma direita e conta com o patrocínio do Senac RJ.

Eduardo Paes vê o anúncio da Web Summit Rio como uma "grande oportunidade para trazer empresas para o Rio de Janeiro" e para a criação de "novos trabalhos e novas oportunidades para os jovens".

"Com este anúncio vamos consolidar a nossa posição como um 'hub' para a inovação na América Latina", sublinhou.

Por sua vez, António Florêncio considerou que esta será também uma "chave para o desenvolvimento" do próprio Senac RJ.

Paddy Cosgrave não fecha à porta à expansão da marca Web Summit e das suas cimeiras em contextos regionais, que se somarão à Collision, em Toronto, ou à Rise, em Hong Kong.

"Esperamos, em 2024 e 2025, anunciar novas versões regionais da Web Summit", afirmou Cosgrave, referindo-se a África ou ao Médio Oriente.

Num comunicado divulgado durante a conferência de imprensa, a organização afirma que espera receber 10.000 participantes nesta primeira edição na América Latina.

"A Web Summit Rio será o maior evento de tecnologia no Brasil, que é a nona maior economia do mundo e a única nação latino-americana a constar entre os 10 maiores mercados globais de 'unicórnios'", refere a nota.

JO // JNM

Lusa/Fim