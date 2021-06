"Trata-se de um novo mecanismo que aumenta o nosso conhecimento sobre as interações complexas estabelecidas entre as nossas células e os microrganismos, neste caso a bactéria Salmonella", refere Ana Eulálio, líder do estudo e investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia.

Em comunicado, a UC salienta que estes dados, obtidos através de estudos em células e em modelos animais, podem vir a desempenhar "um papel crucial no impedimento da progressão da infeção por esta bactéria".

Miguel Mano, investigador do CNC e docente da FCTUC, e também autor do estudo, esclarece que "o conhecimento dos mecanismos moleculares explorados pela Salmonella pode possibilitar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas capazes de bloquear a disseminação da infeção".

"Geralmente, as células do corpo humano quando são infetadas por vírus ou bactérias comunicam com as células vizinhas saudáveis para orquestrar uma resposta contra a infeção", o que não acontece com as células infetadas por Salmonella, que libertam proteínas que facilitam a infeção das células vizinhas.

Por esta razão, refere o estudo, "foi necessário avaliar e identificar 'moléculas-chave' envolvidas no processo de infeção e disseminação, para melhor compreender onde atuar para impedir a infeção".

A infeção provocada por aquela bactéria ocorre após a ingestão de alimentos contaminados e afeta principalmente o trato digestivo, provocando enjoos, cólicas, diarreia, febre e vómitos.

A investigação liderada por cientistas da UC contou com a colaboração das Universidades de Würzburg (Alemanha) e de Córdoba (Espanha) e dos Institutos de Ciências Matemáticas e de Homi Bhabha (Índia).

