O IPC caiu 0,7% em fevereiro e, no mês seguinte, a queda também foi de 0,1%.

O indicador, divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país asiático, vai ao encontro de previsões de analistas, que esperavam que a contração do mês anterior se repetisse em abril.

O índice de preços no produtor (PPI), que mede os preços industriais, aprofundou a queda de 2,5%, em março, para 2,7%, no quarto mês do ano.

CAD (JPI) // CAD

Lusa/Fim