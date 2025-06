O anúncio teve lugar durante a abertura do Fórum de Lujiazui, um evento anual focado nas reformas do sistema financeiro chinês, onde o governador do Banco Popular da China (banco central), Pan Gongsheng, revelou ainda outras iniciativas, como a criação de um repositório de dados para transações nos mercados interbancários e novas ferramentas estruturais de política monetária.

As medidas visam melhorar a supervisão financeira e promover a inovação em áreas como o comércio internacional e as finanças digitais, incluindo também a criação de uma agência de informação de crédito e o incentivo à utilização da moeda chinesa em contratos de futuros cambiais.

Pan afirmou que o centro para o yuan digital, designado e-RMB, tem como objetivo "facilitar o desenvolvimento de serviços relacionados com a moeda digital em mercados internacionais".

O responsável destacou ainda que a transformação do quadro de política monetária é "um processo gradual e contínuo", acrescentando que o banco central continuará a avaliar e ajustar os seus instrumentos para sustentar a estabilidade financeira.

A iniciativa surge numa altura em que Pequim procura reforçar o papel global do yuan, num contexto de tensões comerciais com os Estados Unidos e na sequência das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia.

Em 2024, a utilização da moeda chinesa em transações transfronteiriças atingiu níveis recorde, impulsionada pelas trocas entre a China e a Rússia.

O crescimento do comércio liquidado em yuan foi também impulsionado pelas linhas de câmbio que Pequim abriu com a Arábia Saudita, Argentina e Mongólia. Novos bancos de compensação para o yuan foram ainda estabelecidos no Laos, Cazaquistão, Paquistão, Brasil e Sérvia.

A nível global, porém, o yuan representa apenas 4,74% dos pagamentos internacionais, atrás do dólar, do euro e da libra esterlina, de acordo com os dados mais recentes.

JPI // APL

Lusa/Fim