"O exército atacou uma instalação utilizada para fabricar centrifugadoras em Teerão, concebidas para permitir ao regime iraniano acelerar o seu programa de enriquecimento de urânio para fins militares", declarou o exército israelita em comunicado.

De acordo com o comunicado militar, foram também bombardeadas fábricas de armamento, incluindo uma dedicada à produção de matérias-primas e componentes para mísseis superfície-superfície utilizados em ataques iranianos.

Uma outra instalação que alegadamente produzia mísseis terra-ar destinados a abater aviões foi destruída.

Israel e o Irão têm trocado bombardeamentos desde que os militares israelitas lançaram uma série de ataques de surpresa contra as capacidades militares e o programa nuclear da República Islâmica do Irão na madrugada de sexta-feira, matando vários oficiais superiores iranianos.

Pelo menos 24 pessoas foram mortas em Israel nos bombardeamentos iranianos que se seguiram, enquanto pelo menos 229 pessoas foram mortas no Irão, onde as forças israelitas continuam a bombardear diferentes partes do país, de acordo com as autoridades dos dois países.

APL // APL

Lusa/Fim