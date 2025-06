Com alguns jogadores já com experiência de seleção principal, casos do guarda-redes Diogo Rêma, do pivô Ricardo Brandão e do lateral Gabriel Cavalcanti, Portugal arrancou o Mundial com uma exibição convincente rumo à fase principal.

A seleção argelina só nos minutos iniciais conseguiu equilibrar o encontro, respondendo aos golos de Gabriel Cavalcanti (2-2), após o que o conjunto orientado por Carlos Martingo, com quatro finalizações consecutivas, abriu a vantagem para quatro aos 6-2.

Com um período de golos intercalados em cada uma das balizas, até aos 8-5, a seleção lusa chegou pela primeira vez a uma vantagem de cinco no encontro aos 10-5, que aumentou para sete aos 14-7, dobrando o marcador dos argelinos.

Portugal, bem ofensiva e defensivamente, a sair rápido para o contra-ataque, a diversificar o seu jogo e a usar os pontas, dilatou a vantagem para oito golos aos 16-8, que lhe permitiu controlar e chegar ao intervalo a vencer por 18-11,

A toada de jogo manteve-se na segunda parte, apesar de um ligeiro equilíbrio inicial (21-15), desfeito por um parcial luso de 3-0, que elevou a diferença para nove golos aos 24-15.

Novo parcial de 3-0 cavou ainda um fosso maior aos 28-17, que aumentou para 13 golos aos 33-20, a maior diferença que a seleção portuguesa conseguiu em todo o encontro, pouco antes do jogo terminar aos 33-21.

O central Gabriel Conceição, com seis golos, o ponta João Magalhães, com cinco, e os laterais Gabriel Cavalcanti e João Lourenço, com quatro, foram os principais concretizadores de Portugal, tendo o argelino Guemeida Adel Roustom marcado 11.

A seleção portuguesa, vice-campeã da Europa de sub-20 em 2024, prossegue a sua participação no Mundial na sexta-feira frente ao Canadá (10:45) e encerra o Grupo D da fase preliminar no sábado com a Croácia (13:00). Os dois primeiros classificados avançam para a fase principal.

APS // VR

Lusa/Fim