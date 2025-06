Os deputados aprovaram, com votos a favor do PSD, Chega e CDS-PP, e a abstenção de IL e PAN, a proposta de deliberação do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que dispõe, da direita para a esquerda, na primeira fila do hemiciclo, cinco deputados do Chega, um do CDS, dois da Iniciativa Liberal, oito do PSD, cinco do PS, dois do Livre e um do PCP.

Os três deputados únicos sentam-se na segunda fila, da direita para a esquerda, Inês Sousa Real (PAN), Filipe Sousa (Juntos Pelo Povo) e Mariana Mortágua (BE), sentada no lugar mais à esquerda da sala.

Esta disposição tem sido utilizada desde o início da atual legislatura mas não mereceu a concordância de todos os partidos, nomeadamente do Livre, que se tem manifestado contra em várias reuniões da conferência de líderes, argumentando dificuldades de comunicação entre deputados e um enquadramento inadequado.

O Livre levou a votos uma proposta alternativa, que acabou chumbada, na qual propunha que o PSD abdicasse de um dos seus oito lugares na primeira fila, permitindo que os seus dois deputados da primeira fila fossem um pouco mais para a direita e assim se aproximassem mais dos da segunda e terceira filas.

Isabel Mendes Lopes, que acusou o PSD de "prepotência", chegou mesmo a anunciar que o seu partido vai prescindir dos dois lugares que tem atualmente na primeira fila "até que o grupo do Livre tenha condições para trabalhar".

A deputada acusou o presidente do parlamento de ter "adotado a proposta do PSD como sua" levando a uma "votação perfeitamente escusada", algo contestado por José Pedro Aguiar-Branco que disse estar a respeitar as regras do Regimento da Assembleia da República, que obrigam a uma votação quando não é alcançado um consenso.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, defendeu que as suas condições de trabalho também não são ideais, argumentando que tem deputados separados por um dos corredores do hemiciclo e afirmou que o seu partido "não cedeu ao Livre onde o Livre queria ganhar à custa do PSD".

Pelo Chega, o presidente da bancada Pedro Pinto, considerou que "mal vai o estado da democracia quando estão 230 alminhas a discutir lugares no plenário" ao invés de outros temas, e Paulo Núncio, do CDS-PP, classificou a questão como "ridícula" e desafiou o Livre a abdicar em definitivo dos lugares na primeira fila.

O deputado do PS Pedro Delgado Alves lamentou que pela primeira vez em 50 anos de democracia não tenha sido possível alcançar um consenso e acusou o PSD de intransigência e "inflexibilidade a rasar a arrogância".

O socialista realçou que o PSD -- partido que elegeu 89 deputados - terá oito lugares na fila da frente "ao contrário de todas as circunstâncias em que, mesmo com uma maioria absoluta em que tinha 140 deputados, ou mesmo com maioria absoluta do PS em que tinha 120 ou 121, sempre se sentaram apenas sete deputados da maior bancada parlamentar na fila da frente".

À esquerda, também a líder parlamentar do PCP acusou os sociais-democratas de "total intransigência, com o Chega no bolso".

ARL (PMF) // JPS

Lusa/Fim