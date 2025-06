Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e descia 0,12% para 7.438,53 pontos, contra 7.545,86 pontos na segunda-feira, um novo máximo desde maio de 2014, com cinco 'papéis' a descer, oito a subir e dois a manter a cotação (Corticeira Amorim em 7,79 euros e NOS em 3,79 euros).

Às ações dos CTT seguiam-se as do BCP e Altri, que baixavam 1,67% para 0,66 euros e 1,50% para 4,91 euros.

As outras duas ações que baixavam eram as da Mota-Engil e da Ibersol, designadamente 0,82% para 3,86 euros e 0,42% para 9,44 euros.

Em sentido contrário, as ações da REN, Jerónimo Martins e EDP subiam 0,82% para 3,06 euros, 0,66% para 21,32 euros e 0,63% para 3,65 euros.

Mais moderadamente, as ações da Semapa, Navigator e Sonae valorizavam-se 0,37% para 16,30 euros, 0,36% para 3,30 euros e 0,34% para 1,17 euros.

As ações da EDP Renováveis e da Galp subiam 0,10% para 9,59 euros e 0,03% para 15,91 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, a antecipar mais uma vez a manutenção das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed) entre 4,25% e 4,5% e à espera da inflação da zona do euro.

Na abertura do mercado, as bolsas europeias acompanhavam o desempenho dos mercados asiáticos antes da reunião da Fed, cujas decisões serão anunciadas com os mercados europeus fechados.

Durante esta sessão, os investidores também conhecerão a decisão do Banco Nacional da Suécia (Riksbank) sobre as taxas de juro, e o Banco Central do Brasil também decidirá se altera a taxa básica de juros, que atualmente está em 14,75%. Na quinta-feira será a vez do Reino Unido.

Enquanto isso, neste momento, já foi anunciado que a taxa de inflação homóloga do Reino Unido desacelerou para 3,4% em maio, contra 3,5% em abril.

Os mercados também estarão atentos hoje ao impacto das tarifas sobre os dados de inflação na Europa e a evolução do conflito entre Israel e o Irão, que provocou uma forte subida dos preços do petróleo na terça-feira, que estão em queda hoje.

A bolsa em Wall Street fechou a 'vermelho' na terça-feira.

Nas matérias-primas, os preços do ouro descem e os do petróleo estavam a subir.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a descer ligeiramente, para 3.382,39 dólares, contra 3.382,94 dólares na terça-feira e 3.432,34 dólares em 13 de junho, um novo máximo histórico.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em agosto, está a subir para 76,45 dólares, contra 73,23 dólares na terça-feira, apoiado nos receios de uma interrupção do fornecimento de petróleo do Médio Oriente devido à guerra entre Israel e o Irão.

O euro avançava para 1,1517 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1503 dólares na terça-feira e 1,1584 dólares em 18 de junho, um novo máximo desde 09 de novembro de 2021.

