Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) hoje divulgados, o mercado livre de eletricidade ganhou mais 15.600 clientes em março, face a fevereiro, enquanto o mercado regulado perdeu 10.694 clientes no terceiro mês do ano, para um total de 839.257.

No final de março, o consumo no mercado livre representava 94,8% do consumo total registado em Portugal continental.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (60,5%) e em consumo (36,9%).

Já no segmento de clientes industriais, a EDP manteve-se como o comercializador com maior quota de consumo (24,7%) e a Iberdrola a líder no fornecimento dos grandes consumidores (25,5%).

No caso do gás natural, o mercado livre registou um número acumulado de 1,13 milhões de clientes em março, com um aumento líquido de 215 clientes face a fevereiro.

Já no mercado regulado, passou a haver menos 657 do que no mês anterior, para 439.778.

Em termos de consumo global, registou-se uma descida de 19 gigawatts-hora (GWh) face a fevereiro, e de 2,3% em termos homólogos, sendo que o mercado livre representou 95,5% do consumo.

A Galp manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em consumo, conquistado uma quota de mercado de 51%, enquanto a EDP somou o maior número de clientes (39,7%).

A Galp manteve ainda a liderança no consumo abastecido a clientes industriais (34,5%) e no segmento dos grandes consumidores (57,1%), enquanto a EDP manteve a primeira posição nos clientes residenciais (38,7%) e pequenos negócios (39,1%).

