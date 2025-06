Disponíveis para combate a incêndios 67 meios aéreos, menos nove do que o previsto

Lisboa, 18 jun 2025 (Lusa) -- O combate aos incêndios rurais conta atualmente com 67 meios aéreos, menos nove do que as aeronaves previstas para esta fase do dispositivo, indicou hoje à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC).