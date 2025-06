Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela indicou à Lusa, pelas 21:20, que até ao momento havia indicação de quatro feridos ligeiros, estando a ser efetuada ainda a triagem no local, onde se encontram mais de 160 operacionais.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, José Sousa, disse à Lusa que os quatro feridos ligeiros foram transportados para o hospital da Covilhã.

Foram também assistidas no local seis pessoas, acrescentou.

O acidente, com alerta pelas 20:00, ocorreu na passagem de nível de Alpedrinha, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco e levou ao corte da Linha da Beira Baixa.

O Intercidades, que partiu da Guarda com destino a Lisboa, circulava com 118 passageiros, referiu a CP -- Comboios de Portugal em comunicado.

Os passageiros estão a ser transbordados para autocarros, acrescentou.

De acordo com a CP, o comboio Intercidades colidiu com um veículo pesado na passagem de nível de Alpedrinha e, depois do embate, a viatura incendiou-se, tendo o fogo alastrado a uma das carruagens do comboio.

Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela destacou, pelas 22:00, que o fogo estava já controlado.

Pelas 22:00, estavam no local 177 operacionais, apoiados por 61 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

AYR/DMC/TAB // MAG

Lusa/Fim