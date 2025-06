Depois de ter sido derrotado no primeiro jogo, disputado no sábado no Porto, por 4-3, o Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, venceu o segundo jogo, que chegou sem golos ao intervalo e empatado 1-1 no final do tempo regulamentar.

A formação da casa adiantou-se marcador aos 28 minutos, por intermédio de Luís Querido, mas o FC Porto conseguiu forçar o prolongamento, com um golo de Gonçalo Alves nos instantes finais do tempo regulamentar.

Aos três minutos do prolongamento, Miguel Rocha voltou a colocar a equipa da casa em vantagem, ampliada aos 59 minutos por Pol Manrubia, que estabeleceu o resultado final.

O FC Porto, que persegue o 26.º título, será o anfitrião do terceiro encontro, agendado para domingo, às 18:00, estando o quarto marcado para 25 de junho, às 21:00, em Barcelos.

