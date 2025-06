Líder iraniano recusa rendição e adverte contra intervenção dos EUA no conflito com Israel

Teerão, 18 jun 2025 (Lusa) -- O líder do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, recusou hoje uma rendição dos iranianos e advertiu para "danos irreparáveis" se os Estados Unidos intervierem no conflito com Israel, numa declaração lida na televisão estatal.